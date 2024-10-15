Стало известно об отъезде Макса Коржа из Белоруссии после звонка из милиции

Певец Макс Корж уехал из Беларуси после получения звонка из милиции и приглашения в участок для беседы. Об этом сообщил один из белорусских Telegram-каналов, связанных с силовиками, обратил внимание «Осторожно новости».

«Малый совсем не повзрослел, поэтому в следующий раз разговор будет коротким», — пишет белорусский канал.

По данным силовиков, Корж участвовал в протестах 2020 года, но затем призвал белорусов «разойтись и не хулиганить». Это «ему зачлось», поэтому правоохранители не трогали артиста, отмечается в сообщении. Теперь на Коржа поступили жалобы по поводу того, что на выступлениях за границей певец выходит на сцену с бело-красно-белым флагом, который в Белоруссии ассоциируется с оппозиционным движением, и поддерживает Украину, но «приезжает в Минск снимать клипы».

Сам певец пока никак не прокомментировал эту информацию.

По данным некоторых пабликов, Корж давно не живет в Белоруссии.

2 октября признанное иноагентом в РФ издание «Верстка» со ссылкой на источники сообщило, что рекламные и ивент-агентства получили новый список артистов, которым якобы запрещено выступать в России из-за их позиции по специальной военной операции. Утверждается, что перечень состоит из 79 позиций и носит рекомендательный характер. Согласно статье издания, в перечне фигурируют музыканты, комики и блогеры. Среди них указан, в том числе, певец Макс Корж.

Ранее Песков прокомментировал новый черный список российских артистов.