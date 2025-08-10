В Польше произошел скандал из-за вывешенного на концерте флага украинских националистов

В Польше осудили вывешенный на концерте Максима Коржа бандеровский флаг

Политики Польши резко осудили вывешенный на концерте белорусского певца Максима Коржа в Варшаве бандеровский флаг. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе польской столицы. Во время концерта Коржа группа молодых людей стала размахивать красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА). Видеозаписи и фотографии этого сразу же появились в социальных сетях и ведущих польских СМИ.

Депутат нижней палаты парламента Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил, что подает заявление в прокуратуру, в котором просит провести расследование случившегося и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий.

Экс-посол посол Польши в Вашингтоне Марек Магеровский заявил, что присутствие на концерте Коржа сотен украинских мужчин призывного возраста и физически годных к воинской службе вызывает негодование.

