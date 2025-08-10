Адвокат Дибровой ответила на обвинения Екатерины Гордон

Адвокатка Полины Дибровой Ирина Кузнецова заявила в беседе с изданием «СтарХит», что пока не намерена заниматься высказываниями Екатерины Гордон в адрес ее клиентки.

Как объяснила Кузнецова, на данный момент ей важно спокойно и грамотно уладить юридические вопросы по расторжению брака, без судов. Позже она займется защитой репутации Дибровой.

«Потому что в данное время единственное, чем занята Екатерина, — оскорблениями в адрес нашей доверительницы, ее бизнеса и участниц клуба», — заявила адвокатка.

В июле kp.ru заявлял, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокатка негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

