Оскандалившийся из-за развода Дибров угощал всех бесплатным пивом в пабе

Телеведущий Дмитрий Дибров угощал всех бесплатным пивом в пабе Iggy Pub, расположенном в Калашном переулке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Трапезник».

К посту прилагаются фотографии с Дибровым, на которых он запечатлен сидящим у барной стойки. Рядом с журналистом стоят более шести бокалов с пивом, а также несколько стопок с настойками.

«Кадры прислал подписчик, которому тоже перепало», — отметили авторы публикации.

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Адвокат Екатерина Гордон уже сообщила в соцсетях, что намерена представлять в суде интересы Елены Товстик, которую, как заявила защитница, «долго и подло обманывали». Интересы Диброва, в свою очередь, может представлять адвокат Александр Добровинский, но официального подтверждения этой информации нет.

Телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее Шаляпин и Гузеева устроили скандал на шоу.