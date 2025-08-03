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Бузова об атаке БПЛА: «Сегодня ночью мне было очень страшно»

Певица Ольга Бузова заявила, что ночью пережила страшную атаку БПЛА в Адлере
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова заявила в Telegram-канале, что стала очевидицей атаки беспилотников ВСУ в ночь на 3 августа в Краснодарском крае.

««Сегодня ночью мне было очень страшно… Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и всt произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось: грохот, сирены по всему Адлеру»», — заявила исполнительница.

По словам Бузовой, атака была совершена около двух часов ночи. Она собиралась ложиться спать, вернувшись в номер после концерта, но была вынуждена спуститься в бомбоубежище.

«Три часа без связи и без понимания происходящего. Уже утром увидела и прочитала об атаке в новостях. Страшно. Особенно когда все это происходит на твоих глазах», — заявила артистка.

В минобороны РФ сообщили, что в ночь с 2 августа до 3 августа силы ПВО РФ сбили 93 украинских беспилотника. Большую часть, 60 БПЛА, уничтожили над Черным морем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Telegram-канале, что в Адлерском районе Сочи обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание.

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