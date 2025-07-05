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Полина Аскери выступила против «Чебубы»

Галеристка Аскери назвала «Чебубу» предательством памяти Эдуарда Успенского
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Пресс-служба/«Натахтари»

Галеристка и модель Полина Аскери выступила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) против российского ответа «Лабубе» — «Чебубы».

«Мне больно видеть, как из доброго, наивного Чебурашки — символа нашего детства — хотят сделать какую-то новую версию «Лабубы», — заявила модель.

Аскери назвала «Чебубу» предательством памяти Эдуарда Успенского и классической мультипликации. По словам галеристки, Чебурашка всегда был о душевной теплоте, искренности и дружбе. Модель возмущает, что героиню советского мультфильма пытаются превратить в «грубый попсовый персонаж, рассчитанный на сиюминутный мем».

«Это не «современный взгляд», это вандализм и попытка повторить успех китайского персонажа. Поколения выросли на настоящем Чебурашке — и новая версия просто плюет в их воспоминания!» — отметила галеристка.

Аскери предложила сделать игрушку Чебурашки с удобным размером для ношения в качестве брелка на сумке.

30 июня кинокомпания «Союзмультфильм» зарегистрировала бренд «Чебубу». В студии заявили, что решение связано с планами по защите Чебурашки в рамках борьбы с контрафактом. Также кинокомпания намерена не допустить выпуска подобных игрушек другими организациями.

Ранее в Госдуме раскритиковали превращение Чебурашки в «Чебубу».

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