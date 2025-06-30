В Госдуме раскритиковали превращение Чебурашки в «Чебубу»

Превращение Чебурашки в «Чебубу» является плохой попыткой подстраиваться под мировые тренды. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

«Это та игрушка, на которой выросли уже поколения детей. То, как его придумывал и автор идеи, и автор рисунка, и автор игрушки, — он уже сложился как персонаж. Ну уж совсем негоже нам подстраиваться под мировые тренды именно таким образом», — сказала депутат.

Буцкая добавила, что адаптация известных персонажей представляет собой не то направление, в котором нужно работать. По ее словам, вместо этого следует придумывать новые позитивные образы.

Несколькими часами ранее кинокомпания «Союзмультфильм» зарегистрировала бренд «Чебубу». В студии заявили, что решение связано с планами по защите Чебурашки в рамках борьбы с контрафактом. Также кинокомпания намерена не допустить выпуска подобных игрушек другими организациями.

Ранее Сергей Жуков раскрыл причину запуска аналога Лабубу.