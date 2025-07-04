«Он знает, что сделал ошибки»: стало известно об отношении Питта к разводу с Джоли

Источник в окружении голливудского актера Брэда Питта рассказал о его отношении к разводу с актрисой Анджелиной Джоли. О звездном расставании инсайдер поговорил с Us Weekly.

«Развод довлел над его жизнью много лет. Он любил ее, и знает, что делал ошибки», — говорит источник.

Собеседник издания добавил, что события, предшествовавшие расставанию, и их последствия «настроили детей против актера», но Питт «не винит [Джоли] во всем».

«Его самое большое сожаление в том, что он не может ничего исправить», — добавил источник.

Инсайдер также отметил, что в этом разводе нет победителей. Он добавил, что решение вести трезвую жизнь помогло Питту после развода.

«С тех пор, как он бросил пить, все изменилось. Но она все равно не собирается прощать его и вряд ли когда-нибудь простит», — заключил собеседник издания.

61-летний Питт и 50-летняя Джоли начали встречаться в 2004 году и связали себя узами брака 10 лет спустя. Первоначально они объявили о своем расставании в 2016 году. Развод бывшей пары был завершен в декабре 2024 года, через восемь лет после того, как Джоли подала первоначальное заявление. У актера Формулы-1 и Джоли шестеро детей: Мэддокс, 23 года, Пакс, 21 год, Захара, 20 лет, Шайло, 19 лет, и близнецы Вивьен и Нокс, 16 лет. Отношения Питта с детьми стали напряженными, поскольку он и Джоли в течение нескольких лет после ее развода вели судебную тяжбу за опеку.

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