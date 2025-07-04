На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Он знает, что сделал ошибки»: стало известно об отношении Питта к разводу с Джоли

Us Weekly: Анджелина Джоли не простит Брэда Питта
true
true
true
close
UPI

Источник в окружении голливудского актера Брэда Питта рассказал о его отношении к разводу с актрисой Анджелиной Джоли. О звездном расставании инсайдер поговорил с Us Weekly.

«Развод довлел над его жизнью много лет. Он любил ее, и знает, что делал ошибки», — говорит источник.

Собеседник издания добавил, что события, предшествовавшие расставанию, и их последствия «настроили детей против актера», но Питт «не винит [Джоли] во всем».

«Его самое большое сожаление в том, что он не может ничего исправить», — добавил источник.

Инсайдер также отметил, что в этом разводе нет победителей. Он добавил, что решение вести трезвую жизнь помогло Питту после развода.

«С тех пор, как он бросил пить, все изменилось. Но она все равно не собирается прощать его и вряд ли когда-нибудь простит», — заключил собеседник издания.

61-летний Питт и 50-летняя Джоли начали встречаться в 2004 году и связали себя узами брака 10 лет спустя. Первоначально они объявили о своем расставании в 2016 году. Развод бывшей пары был завершен в декабре 2024 года, через восемь лет после того, как Джоли подала первоначальное заявление. У актера Формулы-1 и Джоли шестеро детей: Мэддокс, 23 года, Пакс, 21 год, Захара, 20 лет, Шайло, 19 лет, и близнецы Вивьен и Нокс, 16 лет. Отношения Питта с детьми стали напряженными, поскольку он и Джоли в течение нескольких лет после ее развода вели судебную тяжбу за опеку.

Накануне Питт сообщил о посещении собраний анонимных алкоголиков.

Ранее Скарлетт Йоханссон объяснила, почему целовала коллегу на глазах у мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами