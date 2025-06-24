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Брэд Питт сообщил о посещении собраний анонимных алкоголиков после развода с Джоли

Актер Брэд Питт заявил, что посещал собрания анонимных алкоголиков
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Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Американский актер Брэд Питт рассказал, что ходил на собрания анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает Page Six.

По словам Питта, его вдохновила открытость участников собрания. Актер признался, что почувствовал себя свободным» после показа своей «уродливой стороны». Он добавил, что решение ходить туда было непростым. Однако артисту требовалась «перезагрузка».

«Это невероятно — мужчины делятся своим опытом, слабостями, ошибками, желаниями, болью, но при этом там много юмора», — вспомнил актер.

31 декабря 2024 года издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась». Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Ранее Анджелину Джоли обвинили в преследовании Брэда Питта.

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