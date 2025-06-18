Звезда «Кухни» открыла магазин одежды в Москве

Актриса Мария Горбань открыла магазин одежды. Об этом сообщает OK!.

Бутик Горбань находится в центре Москвы. На открытие пришли друзья и коллеги артистки. Среди них — Максим Лагашкин, Екатерина Волкова, Александр Головин, Лиза Моряк, Наташа Королева и Тарзан, Полина Максимова, Наталия Медведева, Станислав Бондаренко, Александр Новиков, Филипп Ершов.

Мария Горбань наиболее известна по роли жены Дмитрия Нагиева Кристины в сериале «Кухня».

В мае автоэксперт Мария Посеницкая рассказала, что машина мужа актрисы Марии Горбань стоит 7,2 миллиона рублей.

Горбань подарила своему супругу Кириллу Зоткину подержанный автомобиль Porsche 911 Carrera 4S. Посеницкая отметила, что новая машина стоит около 20 миллионов рублей в зависимости от комплектации. По словам экспертки, авто Зоткина продается примерно за 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина в 2021-м. В том же году у них родился сын Нилан. У артистки также есть дочь Стефания от экс-супруга Олега Филатова.

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