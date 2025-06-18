На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Кухни» открыла магазин одежды в Москве

Актриса Мария Горбань открыла магазин одежды в центре Москвы
close
gorban_masha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Горбань открыла магазин одежды. Об этом сообщает OK!.

Бутик Горбань находится в центре Москвы. На открытие пришли друзья и коллеги артистки. Среди них — Максим Лагашкин, Екатерина Волкова, Александр Головин, Лиза Моряк, Наташа Королева и Тарзан, Полина Максимова, Наталия Медведева, Станислав Бондаренко, Александр Новиков, Филипп Ершов.

Мария Горбань наиболее известна по роли жены Дмитрия Нагиева Кристины в сериале «Кухня».

В мае автоэксперт Мария Посеницкая рассказала, что машина мужа актрисы Марии Горбань стоит 7,2 миллиона рублей.

Горбань подарила своему супругу Кириллу Зоткину подержанный автомобиль Porsche 911 Carrera 4S. Посеницкая отметила, что новая машина стоит около 20 миллионов рублей в зависимости от комплектации. По словам экспертки, авто Зоткина продается примерно за 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина в 2021-м. В том же году у них родился сын Нилан. У артистки также есть дочь Стефания от экс-супруга Олега Филатова.

Ранее Жанна Эппле сделала пластику лица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами