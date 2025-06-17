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60-летняя Жанна Эппле сделала пластику лица

Актриса Жанна Эппле сделала подтяжку лица
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sergey_sviridov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Жанна Эппле сделала подтяжку лица. Об этом сообщил пластический хирург Сергей Свиридов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Свиридов опубликовал ролик с Эппле до и после пластики. В комментариях некоторые пользователи восхитились преображением, назвав артистку «шикарной». Другие же отметили, что в ролике «после» на актрисе наложены фильтры и макияж.

«И освещение сверху зачем делать, когда видео «до», а «после» освещение прямое. Ну все же знаем, что только освещение скинет десять лет, условия должны быть одинаковые на «до» и «после», — отметила подписчица хирурга.

Одна из пользовательниц похвалила 60-летнюю Эппле за то, что та не побоялась рассказать о своей пластике.

«Смело так показывать себя «до», ну и «после», а то некоторые сделают пластику и начинается: «Я умываюсь дождевой водой и утренней росой, а питаюсь только смузи из пророщенных семян подорожника – поэтому выгляжу в 60 на 30», — заявила девушка.

Жанна Эппле начала актерскую карьеру в 1986 году. В 2010-м она удостоилась звания заслуженной артистки России. Актриса снималась в таких проектах, как «Два холма», «Абориген», «Мама», «Ералаш».

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