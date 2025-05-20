Звезда «Кухни» подарила мужу машину за 7,2 млн рублей

Автоэксперт Мария Посеницкая рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что машина мужа актрисы Марии Горбань стоит 7,2 миллиона рублей.

Горбань подарила своему супругу Кириллу Зоткину подержанный автомобиль Porsche 911 Carrera 4S. Посеницкая отметила, что новая машина стоит около 20 миллионов рублей в зависимости от комплектации. По словам экспертки, авто Зоткина продается примерно за 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина в 2021-м. В том же году у них родился сын Нилан. У артистки также есть дочь Стефания от экс-супруга Олега Филатова.

После вторых родов Горбань сделала пластику груди, уменьшив ее. Актриса рассказывала, что ее грудь сильно увеличилась после двух беременностей. И с таким размером знаменитости было физически тяжело. По словам артистки, она неоднократно делала пластику и ни разу об этом не жалела.

В марте 2025-го Горбань рассказала, что весит 53 кг. Она поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом. Артистка также старается правильно питаться и пить больше воды.

Ранее Лолита купила духи от Dolce&Gabbana для собаки.