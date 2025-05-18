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Рэпер Снуп Догг зарегистрировался в Telegram

Рэпер Снуп Догг создал Telegram-канал
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Vogue/YouTube

Американский рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус — младший) создал Telegram-канал.

В качестве первой публикации он сделал пост с названием своего первого сингла «Drop It Like It's Hot». Песня выпущена в альбоме «R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece».

«Потряси ею, как будто она горит (перевод с английского. — «Газета.Ru»)», — написал музыкант.

В октябре 2024 года суд Лос-Анджелеса официально закрыл уголовное дело против рэпера Снуп Догга. По данным TMZ, заархивировать все документы попросил судью лично Бродус-младший. Он направил обращение в суд в январе 2024 года, и там согласились.

Речь идет о преступлении 1993 года, в результате которого не стало одного из членов конкурирующей с Доггом банды Филиппа Волдермариама. Тогда рэпер был еще в начале своего музыкального пути. Его арестовали после церемонии вручения премии MTV, где отметили один из первых хитов рэпера «Murder Was The Case». В этой композиции как раз описывалась история событий 1993 года.

Ранее Снуп Догг открыл первые в истории Олимпиады соревнования по брейкингу.

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