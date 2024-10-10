Со Снуп Догга сняли обвинения по уголовному делу

Суд Лос-Анджелеса официально закрыл уголовное дело против рэпера Снуп Догга (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус — младший). Об этом сообщает TMZ.

По данным таблоида, заархивировать все документы попросил судью лично Бродус-младший. Он направил обращение в суд в январе 2024 года, и там согласились.

Речь идет о преступлении 1993 года, в результате которого не стало одного из членов конкурирующей с Доггом банды Филиппа Волдермариама. Тогда рэпер был еще в начале своего музыкального пути. Его арестовали после церемонии вручения премии MTV, где отметили один из первых хитов рэпера «Murder Was The Case». В этой композиции как раз описывалась история событий 1993 года.

Спустя три года следствие установило, что виновником преступления был телохранитель Снуп Догга. С рэпера сняли все обвинения, но только спустя 28 лет музыкант попросил суд прекратить уголовное дело против него.

9 августа Снуп Догг, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. По информации СМИ, такой подбор исполнителей объяснили тем, что они связаны с США, где состоятся следующие летние Олимпийские игры. Также Догг принял участие в эстафете олимпийского огня.

Ранее президент Франции Макрон сообщил, что вернет сериал «Эмили в Париже» из Рима.