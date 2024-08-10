Снуп Догг открыл первые в истории Олимпиады соревнования по брейкингу

Американский рэпер Снуп Догг открыл первые олимпийские соревнования по брейкингу.

52-летний рэп-исполнитель 9 августа трижды ударил о помост деревянным посохом официально запуская турнир. Это старинная театральная традиция, которой отдали дань уважения на играх в Париже.

Брейкинг — новый вид спорта на Олимпиаде. Соревнования проводятся 9 и 10 августа. Японская спортсменка Ами «АMI» Юаса стала первой в истории Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине. В финальном баттле 25-летняя би-герл из Японии одолела 17-летнюю представительницу Литвы Доминику Баневич под псевдонимом «NICKA» со счетом 3:0 (6:3, 5:4, 5:4).

Также 9 августа стало известно, что Снуп Догг, а также Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. По информации СМИ, такой подбор исполнителей объяснен тем, что они связаны с США, где состоятся следующие летние Олимпийские игры.

Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня, также музыкант регулярно посещает различные соревнования.

Ранее эфиопский легкоатлет установил олимпийский рекорд на Играх в Париже.