Сотрудники Эрмитажа закрыли вход в главный комплекс музея

Вход в главный музейный комплекс Эрмитажа был закрыт из-за угрозы. Об этом сообщается в Telegram-канале заведения.
«Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — сообщили в Эрмитаже.
Тем, кто уже приобрел билет на 17 апреля, посоветовали посетить музей позднее или в любой другой день. О возобновлении посещений пообещали сообщить позднее.
К настоящему моменту музей работает в штатном режиме, вход в главный музейный комплекс возобновлен.
15 апреля в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности.
22 марта две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.
Ранее посетитель Эрмитажа потоптался по экспонату XVIII века.