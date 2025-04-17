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Сотрудники Эрмитажа закрыли вход в главный комплекс музея

Вход в главный комплекс Эрмитажа был закрыт из-за угрозы
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Государственный Эрмитаж

Вход в главный музейный комплекс Эрмитажа был закрыт из-за угрозы. Об этом сообщается в Telegram-канале заведения.

«Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — сообщили в Эрмитаже.

Тем, кто уже приобрел билет на 17 апреля, посоветовали посетить музей позднее или в любой другой день. О возобновлении посещений пообещали сообщить позднее.

К настоящему моменту музей работает в штатном режиме, вход в главный музейный комплекс возобновлен.

15 апреля в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности.

22 марта две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.

Ранее посетитель Эрмитажа потоптался по экспонату XVIII века.

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