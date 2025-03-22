Двух нарядных девушек не пустили в Эрмитаж

Посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде

Две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.

Сами гостьи города утверждают, что были одеты как обычно, при них не было профессиональной техники и вещей для переодевания.

Представители музея пока не комментировали претензии девушек.

Известно, что на экспозициях музея разрешена любительская фото- и видеосъемка за исключением мест, где фотографирование запрещено. Согласно правилам музея, к костюмированной съемке относится фотосессия ее участников в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея.

Накануне сообщалось, что в Великобритании экс-баронесса отказалась отдавать одну из самых разыскиваемых картин мира в музей, откуда работу украли.

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