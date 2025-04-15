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Вход в Эрмитаж приостановили из-за угрозы режиму безопасности

В Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа приостановлен. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея.

15 апреля в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вследствие вход в здание временно закрыт. На данный момент проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Люди, которые купили билеты на этот день, смогут посетить музей позже, во вторник или в другой день.

На данный момент неизвестно, когда будет возобновлена работа Эрмитажа. Представители музея сообщат об этом позже.

22 марта две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.

Сами гостьи города утверждают, что были одеты как обычно, при них не было профессиональной техники и вещей для переодевания. Известно, что на экспозициях музея разрешена любительская фото- и видеосъемка за исключением мест, где фотографирование запрещено.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж может запретить фотосессии в музее после скандала с посетителями.

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