ЮНКТАД призвала США отменить пошлины для бедных стран

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призвала США пересмотреть введенные импортные пошлины, которые особенно вредят беднейшим странам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ЮНКТАД отметили, что новые пошлины США усугубляют кризис в мировой торговле, ставя под угрозу рост экономик, инвестиции и развитие. Наиболее уязвимыми оказались наименее развитые страны и малые островные государства, на которые приходится лишь 2% торгового дефицита США. При этом почти 90% дисбаланса обеспечивают всего 10 из 200 торговых партнеров Вашингтона.

«Многие страны с низким уровнем дохода оказываются в худшей из возможных ситуаций на фоне ухудшающихся внешних условий, непосильного долга и замедления внутреннего роста», — отметили в ЮНКТАД.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, как пошлины Трампа скажутся на России.