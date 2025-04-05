Спрос на психологов у российских подростков взлетел более чем в 100 раз

Российские подростки более чем в 100 раз стали чаще обращаться к психологам

Аналитики сервиса онлайн-терапии Ясно выяснили, как за последние годы изменился возраст вхождения в терапию и с какими запросами клиенты обращаются к специалистам чаще всего. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Если в 2021 году подростки до 18 лет составляли лишь 0,02% клиентов психологов, то к 2025 году их доля достигла 2,38% (в 119 раз больше). Еще более заметна динамика среди молодых людей 18-24 лет: их доля увеличилась с 19% до 33% за тот же период. Клиенты этих возрастных групп чаще всего жалуются на стресс и нестабильную самооценку, а также часто испытывают приступы страха и тревоги.

Миллениалы (25-44 года) по-прежнему составляют большинство клиентов, хотя их доля постепенно снижается. В 2021 году на возраст 25-34 года приходилось 57% обращений, сейчас — 46%. Группа 35-44 лет сократилась с 19% до 14%. Среди их типичных запросов: хронический стресс, нестабильная самооценка и проблемы с партнером.

Люди старше 45 лет за пять лет стали ходить к психологам немного чаще (3,7% в 2021 году, 3,8% в 2025). Стресс, конфликты с партнером и нестабильная самооценка — главные проблемы бумеров, с которыми они обращаются к специалисту.

Данные показывают устойчивый рост числа молодых клиентов: подростков до 18 лет и людей 18-24 лет. При этом доля миллениалов (25-44 года) постепенно снижается, а среди пользователей платформы старше 45 лет отмечается небольшой, но стабильный рост. Примечательно, что ключевые запросы остаются общими для всех поколений - стресс, проблемы в отношениях и вопросы самооценки лидируют вне зависимости от возраста.

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