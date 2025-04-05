Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрос на психологов у российских подростков взлетел более чем в 100 раз

Российские подростки более чем в 100 раз стали чаще обращаться к психологам
close
Shutterstock

Аналитики сервиса онлайн-терапии Ясно выяснили, как за последние годы изменился возраст вхождения в терапию и с какими запросами клиенты обращаются к специалистам чаще всего. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Если в 2021 году подростки до 18 лет составляли лишь 0,02% клиентов психологов, то к 2025 году их доля достигла 2,38% (в 119 раз больше). Еще более заметна динамика среди молодых людей 18-24 лет: их доля увеличилась с 19% до 33% за тот же период. Клиенты этих возрастных групп чаще всего жалуются на стресс и нестабильную самооценку, а также часто испытывают приступы страха и тревоги.

Миллениалы (25-44 года) по-прежнему составляют большинство клиентов, хотя их доля постепенно снижается. В 2021 году на возраст 25-34 года приходилось 57% обращений, сейчас — 46%. Группа 35-44 лет сократилась с 19% до 14%. Среди их типичных запросов: хронический стресс, нестабильная самооценка и проблемы с партнером.

Люди старше 45 лет за пять лет стали ходить к психологам немного чаще (3,7% в 2021 году, 3,8% в 2025). Стресс, конфликты с партнером и нестабильная самооценка — главные проблемы бумеров, с которыми они обращаются к специалисту.

Данные показывают устойчивый рост числа молодых клиентов: подростков до 18 лет и людей 18-24 лет. При этом доля миллениалов (25-44 года) постепенно снижается, а среди пользователей платформы старше 45 лет отмечается небольшой, но стабильный рост. Примечательно, что ключевые запросы остаются общими для всех поколений - стресс, проблемы в отношениях и вопросы самооценки лидируют вне зависимости от возраста.

Ранее психолог объяснил, почему мать контролирует взрослых детей и как с этим жить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами