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Военный эксперт рассказал, почему Зеленский не доехал до границы с Белгородской областью

Крапивник объяснил, почему Зеленского «не догоняют» ракеты ВС РФ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с mk.ru рассказал, что на президента Украины Владимира Зеленского объявили охоту российские военные.

Тем не менее, Зеленский выгоден России живым, уточнил Крапивник.

Эксперт рассказал, что украинский президент намеревался посетить приграничные Сумы, но был вынужден вернуться в Киев после совещания с военными в Чернигове. Ключевые объекты Сум подверглись ракетным ударам ВС РФ.

«Если бы мы хотели его [ликвидировать], думаю, мы бы его уже [ликвидировали]. Не прилетало бы «до» или «после» его визита куда-либо, а прилетело бы с точностью до секунды. Откровенно говоря, Зеленский нам выгоден», — поделился Крапивник.

До этого Зеленский говорил, что понимание по размещению иностранного военного контингента на территории Украины наступит примерно через месяц.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.

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