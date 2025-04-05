Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов

Белоруссия намерена привлечь российских специалистов для изучения возможности добычи редкоземельных металлов на своей территории. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк в интервью телеканалу ОНТ, отметив, что Россия уже готова оказать поддержку.

«Российские специалисты поделились опытом и готовы помочь в направлениях, которые позволят определить, стоит ли продолжать исследования. Пока мы опираемся на данные 1980-2000-х годов, но уверены, что редкоземельные металлы в стране есть», — сказал Масляк.

Инициатива следует за поручением президента Александра Лукашенко, который в марте 2024 года потребовал активизировать геологоразведку. По его словам, текущий уровень исследований в этой сфере остается низким, а редкоземельные элементы «выпадают из поля зрения» белорусских экспертов. На встрече с российскими коллегами стороны обсудили методы оценки месторождений и перспективы совместной работы.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Белоруссией по редкоземельным металлам.