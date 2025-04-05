Канада заявила о готовности сменить США в качестве мирового лидера

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил в интервью The New York Times (NYT), что Канада может сменить США в качестве мирового лидера.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада», — заявил Карни.

По его словам, период, когда США создавали альянсы на основе доверия и свободного обмена товарами и услугами, завершился. Канада получит около $5,7 млрд от ответных тарифов, которые, по его словам, она вводит, в дополнение к примерно $42 млрд, которые Канада получит от тарифов, введенных 4 марта.

До этого газета The Guardian писала, что Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США.

Премьер-министр Канады Макс Карни подчеркнул, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.