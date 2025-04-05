Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канада заявила о готовности сменить США в качестве мирового лидера

Премьер-министр Марк Карни: Канада готова сменить США в качестве мирового лидера
close
Evan Buhler/Reuters

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил в интервью The New York Times (NYT), что Канада может сменить США в качестве мирового лидера.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада», — заявил Карни.

По его словам, период, когда США создавали альянсы на основе доверия и свободного обмена товарами и услугами, завершился. Канада получит около $5,7 млрд от ответных тарифов, которые, по его словам, она вводит, в дополнение к примерно $42 млрд, которые Канада получит от тарифов, введенных 4 марта.

До этого газета The Guardian писала, что Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США.

Премьер-министр Канады Макс Карни подчеркнул, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами