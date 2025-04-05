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В Китае рассказали об ответе России Токио в Японском море

NE: Россия ответила на провокации Токио залпами крейсера «Варяг» в Японском море
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Виталий Аньков/РИА Новости

Ракетный крейсер ВМФ России «Варяг» совершил несколько артиллерийских залпов в рамках учений в Японском море. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

По информации журналистов, в период визита в Японию главы Пентагона Пита Хегсета, боевой корабль российского флота произвел интенсивный залп из орудий.

В ходе своего визита, глава Пентагона призвал Японию увеличить расходы на оборону и способствовать укреплению влияния США в акватории Японского моря. Журналисты NetEase восприняли залпы «Варяга» как ответ президента России на совместную провокацию со стороны США и Японии, а также на неоднократные действия японцев вблизи Курильских островов.

30 марта министр обороны США Пит Хегсет на переговорах с японским коллегой Гэном Накатани в Токио заявил, что Япония стала основным союзником США в противодействии растущему влиянию Китая.

Издание The Washington Post также писало, что американские военные получили секретное руководство по нацобороне, подписанное Питом Хегсетом. Как сообщает издание, в документе акцент сделан на сдерживание притязаний Китая на Тайвань и укрепление внутренней обороны.

Ранее в Японии не получалось потушить пожар после учебных стрельб военных.

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