В Перми пропала 17-летняя студентка, оставившая тревожные сообщения

В Перми разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала, оставив тревожные записи. Информация о ее исчезновении появилась в группе поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» во «ВКонтакте».

Недавно Лилиана Сыстерова, студентка предпринимательского колледжа, стала жить в общежитии в Свердловском районе Перми. Вечером 2 апреля девушка ушла оттуда, и с тех пор никто из близких не знает, где она находится.

В последний раз на Лилиане была надета серая куртка с капюшоном, черные спортивные штаны и белые кроссовки. По данным perm.kp.ru, девушка оставила в общежитии телефон, документы и банковские карты.

Ее родственники проверяли соцсети и заметили, что все переписки во «ВКонтакте» были удалены, а в Telegram сохранились депрессивные цитаты и видео о неразделенной любви, а также фраза, которая повергла всех в шок: «больше не увидишь ты капусточку, лучше буду казаться слабой, чем я буду мучиться». Аналогичное сообщение Лилиана отправила своему другу, который ответил ей лишь на следующий день.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят звонить по номеру 102.

Ранее пропавшую в Дагестане спортсменку Цомартову объявили в розыск по линии Интерпола.