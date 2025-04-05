Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перми пропала 17-летняя студентка, оставившая тревожные сообщения

В Перми разыскивают 17-летнюю студентку местного колледжа
close
Денис Абрамов/РИА Новости

В Перми разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала, оставив тревожные записи. Информация о ее исчезновении появилась в группе поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» во «ВКонтакте».

Недавно Лилиана Сыстерова, студентка предпринимательского колледжа, стала жить в общежитии в Свердловском районе Перми. Вечером 2 апреля девушка ушла оттуда, и с тех пор никто из близких не знает, где она находится.

В последний раз на Лилиане была надета серая куртка с капюшоном, черные спортивные штаны и белые кроссовки. По данным perm.kp.ru, девушка оставила в общежитии телефон, документы и банковские карты.

Ее родственники проверяли соцсети и заметили, что все переписки во «ВКонтакте» были удалены, а в Telegram сохранились депрессивные цитаты и видео о неразделенной любви, а также фраза, которая повергла всех в шок: «больше не увидишь ты капусточку, лучше буду казаться слабой, чем я буду мучиться». Аналогичное сообщение Лилиана отправила своему другу, который ответил ей лишь на следующий день.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят звонить по номеру 102.

Ранее пропавшую в Дагестане спортсменку Цомартову объявили в розыск по линии Интерпола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами