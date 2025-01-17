Лепс рассказал, как прошел его рождественский концерт

Рождественский концерт певца Григория Лепса отметил десятилетие в 2025 году, в этот раз он состоялся в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

«У нас было несколько выступлений «Рождество с Григорием Лепсом» в городе Сочи. Три, по-моему, было выступления. Нормально они прошли все эти выступления. Все было в порядке. Просто это довольно затратная история и все-таки мы решили это делать в городе Москва. И одним днем. А там это было в два-три дня», — поделился артист.

По его словам, собрать всех артистов на одной сцене в Москве легче, чем в других городах страны. В этот раз приглашенными исполнителями стали Дима Билан, Стас Михайлов, Anna Asti, Лариса Долина, Мот, и другие. В рамках концерта рэп-исполнитель ST вместе с Григорием Лепсом также представили новую песню «Если бы ты».

В декабре 2024 года Григорий Лепс говорил, что у него появились проблемы со связками. По словам Лепса, в последнее время его голосовой аппарат не очень хорошо работает. Артист объяснил это плотным графиком. На данный момент певец усиленно пытается восстановить связки.

Ранее Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой.