Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лепс рассказал, как прошел его рождественский концерт

«Пятый канал»: рождественский концерт Лепса отметил десятилетие
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рождественский концерт певца Григория Лепса отметил десятилетие в 2025 году, в этот раз он состоялся в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

«У нас было несколько выступлений «Рождество с Григорием Лепсом» в городе Сочи. Три, по-моему, было выступления. Нормально они прошли все эти выступления. Все было в порядке. Просто это довольно затратная история и все-таки мы решили это делать в городе Москва. И одним днем. А там это было в два-три дня», — поделился артист.

По его словам, собрать всех артистов на одной сцене в Москве легче, чем в других городах страны. В этот раз приглашенными исполнителями стали Дима Билан, Стас Михайлов, Anna Asti, Лариса Долина, Мот, и другие. В рамках концерта рэп-исполнитель ST вместе с Григорием Лепсом также представили новую песню «Если бы ты».

В декабре 2024 года Григорий Лепс говорил, что у него появились проблемы со связками. По словам Лепса, в последнее время его голосовой аппарат не очень хорошо работает. Артист объяснил это плотным графиком. На данный момент певец усиленно пытается восстановить связки.

Ранее Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами