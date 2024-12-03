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Григорий Лепс пожаловался на проблемы с голосом

Певец Григорий Лепс сообщил, что у него появились проблемы со связками

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gvleps/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Григорий Лепс признался в беседе с mk.ru, что у него появились проблемы со связками.

По словам Лепса, в последнее время его голосовой аппарат не очень хорошо работает. Артист объяснил это плотным графиком. На данный момент певец усиленно пытается восстановить связки.

«Потому что в декабре у меня также очень много работы. И мне нужно быть в полной форме», — поделился исполнитель.

В ноябре Лепс рассказал, что восстанавливал голос с помощью свиста. Певец обращался к хирургу, которая «лечила голос свистом». Артист заявил, что у нее это получалось.

Лепс уточнил, что позже этот способ перестал работать. Тогда врач предложила ей услуги своего парижского коллеги. Во Франции певцу сделали операцию на связки. Позже певцу произвели еще три хирургических вмешательства в Париже.

По словам Лепса, после четырех операций он стал тщательно следить за своими связками. В его райдер входит обязательное наличие врача на концерте.

В том же месяце Лепс возмутился поведением одного из слушателей своего выступления в Набережных Челнах. Фанат снимал концерт артиста на телефон. Это провоцировало Лепса сделать ему замечание во время общения с публикой.

Ранее у ресторана Лепса обнаружили долги перед ФНС.

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