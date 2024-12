В США обнаружили аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона

Житель Калифорнии Грегг Масгроув обнаружил на заброшенном складе в долине Сан-Фернандо 12 аудиокассет с неизданными песнями Майкла Джексона. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

«Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал», — рассказал Масгроув.

По его словам, склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену, с которым Джексон сотрудничал непродолжительное время. Масгроув признался, что планирует продать находку, соответствующее предложение он направил четырем аукционным домам.

По данным издания, на кассетах записаны 12 неизвестных песен, над которыми «король поп-музыки» работал до выхода в свет альбома Dangerous (1991). Среди них есть трек под названием Don't Believe It («Не верь в это»), которая могла стать ответом Джексона на порочащие слухи о нем, которые распространялись в СМИ в 1990-е годы. Отдельного внимания заслуживает песня Truth on Youth («Правда о молодости»), в которой певец читает рэп вместе с рэпером LL Cool J, отмечается в материале.

Жизненный путь Джексона закончился в его особняке в Лос-Анджелесе в 2009 году. Артисту было 50 лет. За свою карьеру музыкант получил 13 премий «Грэмми» и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее у Майкла Джексона нашли долг в полмиллиарда долларов.