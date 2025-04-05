Британская полиция задержала уже пять человек по делу о порче поля для гольфа Трампа

Sun: полиция Британии задержала пятерых за граффити на поле Трампа в Шотландии

Британская полиция задержала пятерых человек по делу о вандализме на поле для гольфа, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу в Шотландии. Об этом сообщает газета Scottish Sun, уточнив, что двое из подозреваемых арестованы в последние дни.

Инцидент произошел на курорте Trump Turnberry в Южном Эйршире. Расследование началось после обнаружения граффити на территории поля. Полиция подтвердила, что общее число задержанных достигло пяти, но детали обвинений не раскрываются.

В марте активисты испортили принадлежащее главе Белого дома поле для гольфа в Шотландии. Они нанесли на газон белой краской трехметровую надпись «Газа не продается», изрисовали краской само здание клуба и вскопали лужайки.

9 марта сообщалось, что после акта вандализма на шотландском гольф-курорте Тернберри президент США Дональд Трамп вернулся играть на поле недалеко от своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По данным издания, после возвращения в Белый дом Трамп играл в гольф 13 из 48 дней своего пребывания в должности.

Ранее в США подсчитали, во сколько обошлась игра Трампа в гольф налогоплательщикам.