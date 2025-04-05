В Германии сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ из-за отсутствия ротации

Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством военнослужащих из-за отсутствия ротации и невозможности получить отпуск. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung, ссылаясь на внутренние источники.

По информации издания, психологическое напряжение среди солдат привело к рекордному числу случаев самовольного оставления позиций. В текущем году зафиксировано около 89,5 тыс. таких инцидентов — в три раза больше, чем в 2023-м. Реальные цифры могут быть выше из-за неучтенных эпизодов.

«Дезертирство стало самым распространенным преступлением в ВСУ, опередив воровство и мошенничество. Солдаты не выдерживают бессрочной службы без ротации», — отмечает издание.

В марте Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что лишь 10% солдат ВСУ, дезертировавших из украинской армии, вернулись в свои части, воспользовавшись возможностью возобновить службу без риска попасть под уголовное дело.

Ранее стало известно, что мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках.