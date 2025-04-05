Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ из-за отсутствия ротации

Berliner Zeitung: тяжелое положение ВСУ привело к массовому дезертирству солдат
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством военнослужащих из-за отсутствия ротации и невозможности получить отпуск. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung, ссылаясь на внутренние источники.

По информации издания, психологическое напряжение среди солдат привело к рекордному числу случаев самовольного оставления позиций. В текущем году зафиксировано около 89,5 тыс. таких инцидентов — в три раза больше, чем в 2023-м. Реальные цифры могут быть выше из-за неучтенных эпизодов.

«Дезертирство стало самым распространенным преступлением в ВСУ, опередив воровство и мошенничество. Солдаты не выдерживают бессрочной службы без ротации», — отмечает издание.

В марте Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что лишь 10% солдат ВСУ, дезертировавших из украинской армии, вернулись в свои части, воспользовавшись возможностью возобновить службу без риска попасть под уголовное дело.

Ранее стало известно, что мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами