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На Западе рассказали, как США могут завершить конфликт на Украине

UnHerd: США могут покончить с конфликтом на Украине, сократив свои войска в ЕС
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Caitlin Ochs/Reuters

Вашингтон может покончить с военным конфликтом на Украине, сократив присутствие своих войск в Европе, пишет издание UnHerd.

«Если [президент США Дональд] Трамп и его окружение всерьез намерены добиться быстрого прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО или сокращением роли Америки в коллективной обороне НАТО», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что усиление военной помощи Киеву не даст результатов, ведь Россия из-за этого не изменит свою позицию, что не будет способствовать заключению прочного мира.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что в США закончились запасы оружия из-за боевых действий на Украине.

Профессор также отметил, что в результате военных действий в Йемене США теряют возможность использовать высокоточное оружие, которое было бы необходимо для противостояния с Китаем.

Ранее Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине.

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