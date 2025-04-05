UnHerd: США могут покончить с конфликтом на Украине, сократив свои войска в ЕС

Вашингтон может покончить с военным конфликтом на Украине, сократив присутствие своих войск в Европе, пишет издание UnHerd.

«Если [президент США Дональд] Трамп и его окружение всерьез намерены добиться быстрого прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО или сокращением роли Америки в коллективной обороне НАТО», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что усиление военной помощи Киеву не даст результатов, ведь Россия из-за этого не изменит свою позицию, что не будет способствовать заключению прочного мира.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что в США закончились запасы оружия из-за боевых действий на Украине.

Профессор также отметил, что в результате военных действий в Йемене США теряют возможность использовать высокоточное оружие, которое было бы необходимо для противостояния с Китаем.

Ранее Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине.