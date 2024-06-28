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У Майкла Джексона нашли долг в полмиллиарда долларов

Певец Майкл Джексон к концу жизни был должен полмиллиарда долларов

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Henrik Hildebrandt/Global Look Press

Согласно новым судебным документам, долг Майкла Джексона в 2009 году составлял более полумиллиарда долларов. Об этом сообщает NBC.

О долгах Джексона сообщается в заявлении, которое распорядители его имуществом подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

К концу жизни Джексона, рассказали они, его наиболее значительные активы оказались объектом претензий кредиторов, при этом на часть долга начислялись проценты по чрезвычайно высоким ставкам.

В 2018 году, уточняется в заявлении, деньги из имущества Джексона были использованы для оплаты адвокатских и других расходов. Всего против Джексона было подано более 65 исков кредиторов, однако распорядители имущества урегулировали или разрешили большую часть претензий.

Джексона не стало в его особняке в Лос-Анджелесе в 2009 году в возрасте 50 лет. За свою карьеру музыкант получил 13 премий «Грэмми» и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла.

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