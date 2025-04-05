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Хуситы нанесли удар по военному объекту Израиля в Тель-Авиве

Хуситы заявили об ударе дроном по военному объекту Израиля в Тель-Авиве
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Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива. Об этом заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, атака была направлена на объект в районе Яффо (южная часть Тель-Авива). Хуситы использовали беспилотник для «уничтожения военной цели», однако детали о последствиях удара не уточняются. Израильская сторона пока не прокомментировала инцидент.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию против израильской цели в оккупированном районе Яффо с использованием беспилотника», — сказал представитель хуситов.

4 апреля йеменские хуситы заявили об ударе по авианосцу Harry Truman и другим американским кораблям в Красном море.

3 марта стало известно, что США за несколько часов нанесли по Йемену более 36 ударов.

Ранее США перебросили на Ближний Восток авиагруппировку штурмовиков.

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Удары США по хуситам
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