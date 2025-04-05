Рютте: НАТО производит в год столько боеприпасов, сколько Россия за три месяца

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу CBS, что страны альянса производят в год столько же боеприпасов, сколько Россия за три месяца.

По словам генсека, при пороге трат на оборону на уровне 2% валового внутреннего продукта альянс будет не в состоянии защитить себя в перспективе трех-пяти лет.

До этого верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия увеличивает численность вооруженных сил и обновляет технику быстрее, чем прогнозировали западные аналитики. Он подчеркнул, что страна не только наращивает личный состав, но и модернизирует производство: открывает новые заводы, перепрофилирует гражданские линии под выпуск вооружений.

Ранее в Британии заявили, что Россия в год производит больше вооружения, чем все страны НАТО.