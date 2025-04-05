ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в Курской области

Украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

По словам собеседника агентства, такие данные были получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. По данным РИА Новости, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превышают 72 тысячи человек.

Источник добавил, что в основе расчетов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в списках пропавших без вести числятся 600 военнослужащих. При этом, по его словам, за время так называемой «курской авантюры» бригада дважды пополняла личный состав.

«По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек», — сказал собеседник РИА Новости.

4 апреля стало известно, что в Курской области половина штурмовиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропала без вести. Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что всего за время операции в Курской области ВСУ потеряли более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 бронемашин, более 2 609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Ранее стало известно число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области.