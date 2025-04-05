В Роснедрах рассказали, сколько видов полезных ископаемых есть в российской Арктике

Роснедра: почти 80 видов твердых полезных ископаемых залегают в Арктике РФ

В российской Арктике залегают запасы 78 твердых полезных ископаемых (ТПИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Роснедра.

«Всего в регионе учтены запасы 78 видов ТПИ, включая 33 вида стратегических ТПИ (включая марганцевые, хромовые и апатитовые руды, медь, никель, кобальт, бокситы, титан, цинк, свинец, олово, вольфрам, молибден, цирконий, РЗМ, золото, серебро, металлы платиновой группы, алмазы, графит и др.)», — поделились в организации.

Отмечается, что сейчас в Арктике реализуется целый ряд крупных проектов, например, освоение литиевого Полмостундровского месторождения, расположенного в Мурманской области, медно-порфирового месторождения Песчанка в Чукотском АО.

До этого доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук рассказал, что Дональд Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США за счет Гренландии.

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.