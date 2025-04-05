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Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки

Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго» и повторил рекорд Гретцки
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Чикаго».

Капитан «столичных» открыл счет на четвертой минуте встречи. Он замкнул передачу Дилана Строума из-за ворот, отправив шайбу под перекладину. Этот гол стал для него 40-м в сезоне. А в третьем периоде российский нападающий реализовал большинство и забросил 894-ю шайбу в карьере.

Таким образом, Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который за карьеру также забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. При этом Овечкину на достижение этой отметки понадобилось на матч меньше, чем великому канадцу. Еще одна шайба отделяет Александра от звания лучшего снайпера всех времен.

На момент написания новости игра продолжается. «Вашингтон» ведет со счетом 4:3.

Стоит отметить, что Гретцки находится на трибунах во время матча с «Чикаго». Ранее легендарный канадец неоднократно заявлял, что намерен первым лично поздравить Овечкина с рекордом.

Ранее Овечкин открыл счет в матче с «Чикаго» и сократил отставание от Гретцки до одной шайбы.

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