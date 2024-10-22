Зарубина назвала Глюкозу низкопробной девочкой

Певица Ольга Зарубина отказалась жалеть оштрафованную за наркотики певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову). Об этом сообщает издание «Абзац».

Зарубина высказалась против любой помощи подобным людям. Она считает, что в поддержке нуждаются другие – обездоленные, бездомные, сироты и больные животные.

«В отношении них можно благотворительностью заниматься, а не жалеть таких вот низкопробных девочек, желающих жить красиво. Что хочет, то и делает по жизни. Пусть близкие и родные ей помогают, а не народ», — заявила артистка.

22 октября стало известно, что Чистякову-Ионову оштрафовали на 5 тыс. рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Суд учел, что у артистки есть несовершеннолетние дети, что является смягчающим обстоятельством.

Зарубина считает, что Глюкозе нужно заняться благотворительностью «вместо всяких глупостей». Она считает, что певица выросла в счастливой рубашке и «ходит с короной на голове».

По словам Зарубиной, деньги нужно вкладывать в добрые дела, учиться эмпатии, а не употреблять наркотики.

Ранее спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков.