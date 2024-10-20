Михаил Ефремов может отпраздновать Новый год с семьей

Актер Михаил Ефремов может отметить Новый год с семьей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, серьезное обострение болезни Ефремова может ускорить его выход из колонии по УДО. Артиста лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблем с медикаментами в медчасти, как отмечает SHOT, нет.

Издание уточняет, что Ефремову передают лекарства по предварительному согласованию с врачом. Актера также могут отправить в государственную клинику из-за необходимости в КТ. Врачи оценивают состояние артиста как удовлетворенное. По данным SHOT, актер жалуется на проблемы с дыханием и трудности речи.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

17 октября 2022 года SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».

Ранее правозащитница Меркачева заявила, что Ефремов может выйти по УДО уже сейчас.