Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В школах Калининградской области ввели свободное посещение

В Калининградской области ввели свободное посещение школ из-за шторма

close
Pixabay

В Калининградской области в школах введен свободный режим посещения из-за ожидаемого штормового ветра, который ожидается 16 декабря. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Он отметил, что скорость ветра может достигать 25-29 метров в секунду, что создает опасные условия для тех, кто окажется на улице во время шторма.

«Без надобности, прошу, не выходите на улицу. Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра», – написал Беспрозванных.

Глава региона добавил, что если ситуация ночью ухудшится, образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение с утра.

«Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Прошу всех быть осторожными!» – подчеркнул Беспрозванных.

Сегодня пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Самарканд, перенаправили в Ташкент из-за неблагоприятных погодных условий в районе аэропорта назначения.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами