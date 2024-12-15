В школах Калининградской области ввели свободное посещение

В Калининградской области в школах введен свободный режим посещения из-за ожидаемого штормового ветра, который ожидается 16 декабря. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Он отметил, что скорость ветра может достигать 25-29 метров в секунду, что создает опасные условия для тех, кто окажется на улице во время шторма.

«Без надобности, прошу, не выходите на улицу. Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра», – написал Беспрозванных.

Глава региона добавил, что если ситуация ночью ухудшится, образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение с утра.

«Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Прошу всех быть осторожными!» – подчеркнул Беспрозванных.

Сегодня пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Самарканд, перенаправили в Ташкент из-за неблагоприятных погодных условий в районе аэропорта назначения.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами.