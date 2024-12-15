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Ветеран «Зенита» сравнил «Спартак» с катком

Экс-игрок «Зенита» Стрепетов похвалил игру «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Игра московского «Спартака» в текущем сезоне впечатляет, и команда будет бороться за чемпионство. Об этом порталу Legalbet заявил бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов.

«Осенью в чемпионате надо мощно финишировать. Пример этому — «Спартак», который просто прекрасно выступил. Это мощный каток, они носятся, как на мотоциклах. Это то, как надо готовиться. Они показали быстроту, взаимодействия, красоту в атаке, строгость в обороне. Многими специалистами команда высоко не котировалась. Хотя у нас такие специалисты, которые либо бегут впереди паровоза, либо опускают команду на дно», — сказал специалист.

Стрепетов констатировал, что «Спартак» включился в борьбу за чемпионский титул и обладает серьезными перспективами. По его словам, в этом заслуга главного тренера команды Деяна Станковича и футболистов, которые верят в своего наставника. Стрепетов назвал футбол «Спартак» уверенным и мощным, европейского уровня. Кроме того, ветеран «Зенита» заметил, что у красно-белых появился спартаковский характер победителя.

После 18 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. Москвичи на два балла отстают от «Краснодара» и «Зенита». Петербуржцы идут на второй строчке, уступая «быкам» из-за поражения в личной встрече.

Ранее Павлюченко расстроился, что в РПЛ началась пауза.

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