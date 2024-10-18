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«Спорт четыре часа в день»: Киркоров рассказал, как поддерживает форму после операции

Певец Киркоров рассказал, что поддерживает физическую форму плаванием

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ЧБД/VK

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает хорошую физическую форму после серии пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом пишет kp.ru.

«Тимур меня привел когда-то два года назад в потрясающую форму и, так скажем, путем медицины избавил меня от лишнего веса. Дальше — труд, физкультура, спорт, четыре часа в день, дорожки, плавание», — поделился Киркоров.

Артист подчеркнул, что без вмешательства врача у него вряд ли получилось бы добиться подобных результатов за короткие сроки.

По словам 57-летнего Киркорова, Хайдаров убрал все лишнее, а итоговые формы — результат труда самого певца.

Накануне хирург Хайдаров рассказал, как подружился с Киркоровым.

Ранее певица Любовь Успенская потратила 8 млн рублей на пластические операции.

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