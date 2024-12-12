Дзюбу наказали из-за матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал российского нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Тренер «Акрона» Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников — на 10 тысяч рублей, Артем Дзюба — на 10 тысяч рублей. «Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм — на 20 тысяч рублей», — заявил он.

«Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

После первой части сезона «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 очка в 18 турах.

Ранее владелец «Акрона» рассказал, будут ли продлевать контракт с Дзюбой.