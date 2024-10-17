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Носившего волчьи уши Михаила Боярского не смогли спросить о квадроберах

Актер Михаил Боярский отказался обсуждать свою роль в фильме «Мама»

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Мосфильм

Актер Михаил Боярский отказался обсуждать свою роль волка в фильме «Мама». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты позвонили 74-летнему народному артисту РСФСР, как они утверждают, «в честь 48-летия» картины.

«Конечно же, не хотели обсуждать квадроберов, планировали взять интервью о легендарном фильме. Но Михаил отказался», — написали авторы канала.

Фильм «Мама» вышел в прокат в 1976 году, на английском он назывался «Rock'n'Roll Wolf».

По сюжету в лесную деревню заявляется разбойник Волк, который похищает козлят у Козы (Людмила Гурченко) и требует за них выкуп. Все актеры в фильме одеты в костюмы зверей, сейчас действительно напоминающие наряды квадроберов — представителей детской субкультуры, копирующих повадки и внешность животных.

Накануне певец Митя Фомин заявил, что проблема квадробинга надуманная и преувеличена. Артист также не верит, что родители водят своих детей к ветеринару, а квадроберы нападают на людей и кусают их.

Ранее Кэмерон Диас объяснила, зачем уходила из кино на 11 лет.

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