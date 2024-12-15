В Петербурге сгорела парковка

В Санкт-Петербурге на парковке загорелись машины. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Машина полыхает рядом с заправкой на «Ладожской» <...> По словам очевидцев, некоторые из них пытались потушить пламя с помощью собственных огнетушителей из машин, но не помогло», — говорится в публикации.

Впоследствии стало известно, что огонь с автомобиля Suzuki перебрался на другие машины. Пострадал автомобили Citroеn, Haval и Chevrolet. В итоге пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого в Биробиджанском районе у мужчины загорелся автомобиль Toyota Corolla.

На опубликованных кадрах видно, что водитель попытался потушить авто при помощи снега и лопаты. По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности электрооборудования.

Ранее в ЛНР россияне пострадали в жестком ДТП с грузовиком и микроавтобусом.