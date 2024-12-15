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Ученые рассказали, как избежать «синдрома праздничного сердца»

The Conversation: для защиты сердца на застольях алкоголь надо запивать водой

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Depositphotos

На новогодних праздниках злоупотребление алкоголем может привести к нарушению ритма и проводимости миокарда, известному как «синдром праздничного сердца». Чтобы избежать этого, рекомендуется ограничить спиртное и запивать его водой. Об этом The Conversation рассказали ученые из Университета Вуллонгонга.

По словам экспертов, многие люди на праздничных застольях могут ощутить быстрое или нерегулярное сердцебиение, трепетание в груди и головокружение. Такие проявления «синдрома праздничного сердца» чаще всего связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, перееданием, обезвоживанием и повышенным уровнем стресса.

Ученые объяснили, что воздействие алкоголя на нервную систему может привести к воспалению. В свою очередь, это может вызвать нарушение работы электрической системы сердца и последующую аритмию. При этом количество алкоголя, способное вызвать такую реакцию, индивидуально для каждого человека.

Специалисты советуют женщинам и мужчинам употреблять не более десяти стандартных порций алкоголя в неделю и не более четырех — в один день. Под одной порцией алкоголя подразумевается 10 граммов этилового спирта. Столько содержится в 30 мл виски, 100 мл вина или 250 мл пива умеренной крепости.

Также ученые советуют пить воду между алкогольными напитками. Это помогает уменьшить обезвоживающий эффект спиртного и снизить риск нарушений сердечного ритма, вызванных им.

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