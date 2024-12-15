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Белоруссия вывезла из Сирии всех своих дипломатов

В МИД Белоруссии сообщили, что она при помощи России вывезла из Сирии дипломатов

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Depositphotos

Белоруссия при помощи России эвакуировала из Сирии всех своих дипломатов в связи со «сложившейся на месте обстановки». Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По его словам, дипломаты выведены в Минск.

Пресс-секретарь также заявил, что посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице республики на консультациях, «по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки».

Он добавил, что его ведомство выражает признательность всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на Родину белорусских дипломатов.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Совфеде оценили сроки окончания гражданской войны в Сирии.

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