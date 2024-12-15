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В Госдуме прокомментировали митинги за открытие российско-финляндской границы

Депутат Журова усомнилась в реакции Финляндии на митинги за открытие границ с РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Власти Финляндии, вероятно, не отреагируют на митинги, проходящие в стране в поддержку открытия границ с Россией. Такое мнение выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Думаю, что не отреагируют. Но по крайней мере есть понимание, что все это не единогласно воспринимается позитивно, все равно есть люди, которые пытаются выйти и сказать свою позицию. <...> Это вопрос родственных отношений, вопрос культурных отношений, то есть много того, что связывало», — прокомментировала протесты парламентарий.

15 декабря в четырех городах Финляндии состоялись митинги за открытие границ с Россией. Протестующие собрались в Хельсинки, Лахти, Лаппеенранте и Тампере. Основная идея мероприятий заключается в том, что граница должна быть доступна не только для товаров, но и для граждан и законных путешественников.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

Ранее ЕК приблизилась к разрешению стрелять в мигрантов на границах с РФ и Белоруссией.

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