Россия стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. Причем 18-летний российский пловец Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира — на его счету две золотые медали в личных заплывах и три в эстафетах.

На первом месте расположились пловцы из США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. Замкнули тройку сильнейших пловцы из Канады, на счету которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее иностранный спортсмен захотел получить российское гражданство.