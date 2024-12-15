Зеленский выразил готовность помочь Сирии зерном и маслом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с чиновниками помощь, которую страна может оказать Сирии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе обращения к согражданам, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона готова отправить в САР гуманитарный груз зерна и муки, а также масла.

До этого Зеленский на фоне событий в Сирии сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что Украина до свержения Асада оказала сирийской оппозиции военную поддержку.